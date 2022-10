L'Olot continua sense carburar en aquest inici de curs. L'equip de Manix Mandiola ha sumat la cinquena derrota del curs davant el Terrassa. Els garrotxins han caigut golejats per 0 a 3 al Municipal i seguiran una setmana més en posicions de descens a 3a RFEF.

En un duel directe per sortir de la part baixa, l'equip volcànic s'ha vist clarament superat per un Terrassa que hauria pogut marcar algun gol més. El partit s'ha començat a tòrcer ben d'hora per a l'Olot, quan Jaouad ha superat Batalla al minut 12. Poc després de la mitja hora de joc, Aythami ha fet el segon per als visitants. En el tram final de partit, Sergi ha sentenciat el partit amb la tercera diana dels homes de Jordi López.