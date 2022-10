La crisi de l’Olot s’agreuja amb una nova derrota

L’Olot va encaixar una dura golejada per 0 a 3 contra el Terrassa. El conjunt vallesà va ser superior a l’equip de Manix Mandiola i hauria pogut marcar algun gol més si no fos per la intervenció de Batalla.

Derrota dolorosa, de les que fan mal i couen. L’Olot va encaixar una nova derrota, la quarta del curs a la lliga, i es va enfonsar una mica més a la part baixa de la classificació. Lluny de poder fugir de la part baixa, el duel davant els homes de Jordi López, que havia de servir com a punt d’inflexió, ha mantingut als garrotxins una setmana més en posicions de descens a 3a RFEF.

L’enfrontament es va torçar ben d’hora per als locals. Jaouad va batre a Batalla quan s’estava a punt d’arribar al quart d’hora de joc. Els volcànics van intentar respondre ràpidament, però Marcos va treure sota pals la rematada de Bigas. L’exporter del Llagostera va quallar un partit molt seriós. Encara abans del descans Aythami va fer pujar el segon gol al Municipal per als egarencs. El jugador canari va estar a un pas de fer el tercer en la següent acció si no fos per una gran intervenció de Batalla.

A la represa, l’Olot tampoc va poder crear perill clar al rival. Callís, des de lluny, i Cerdà, amb una rosca, també des de força distància, no van inquietar a Marcos. En el tram final de partit, Sergi Serrano va tancar la golejada amb el tercer gol. La derrota agreuja la situació a la Garrotxa. L’equip només ha sumat cinc dels vint-i-quatre punts possibles, amb un triomf i amb molts problemes per marcar i deixar la porteria a zero.