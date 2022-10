El vertigen de Dembélé, autor d’un gol i tres assistències en el 4-0 davant el Athlétic, va ser determinant en un nou triomf del Barcelona, una altra vegada per KO tècnic en deu minuts en els quals va aconseguir situar-se 3-0 i decidir el partit. Si contra el Vila-real els blaugrana van anotar tres gols en vuit minuts; ahir van aconseguir-ne tres en deu i van tornar a oferir una bona imatge, amb un nou esquema tàctic, un quadrat en el centre del camp per a aprofitar el bon moment de De Jong.

La punteria dels davanters blaugrana va tornar a ser determinant. Dels primers quatre rematades a porteria, tres van acabar en gol, i l’altre va acabar amb una parada de Simón abans que Dembélé obrís el marcador. El francès va interpretar a la perfecció el que Xavi li demana. El tècnic va revelar que li exigeix que desbordi, que se la jugui en l’un contra un, sempre en camp contrari, això sí, perquè és dels jugadors més desequilibrants del panorama mundial. I quan Dembélé està entonat, és imparable, com ho va demostrar avui. Seva va ser l’acció del 1-0, en una acció individual amb una rematada que va salvar Simón, la pilota el va recollir Lewandowski que la hi va posar al cap del francès per a marcar el 1-0.

Si el set del Barcelona va anotar el primer, també es va encarregar d’assistir en els altres tres. En el 2-0 (min. 18) va servir a Sergi Roberto, que va resoldre amb una rematada des de dins de l’àrea que va desviar Iñigo Martínez i en el 3-0 (min.22) va posar la pilota en el punt de penal a Lewandowski i el polonès va fer el que més li agrada. El nou del Barcelona va rebre d’esquena i amb un revers va batre a Simón pel centre. En deu minuts el partit estava liquidat i Lewandowski va anotar el dotzè gol a la Liga.

El Barcelona va posar el peu en el fre. Les lesions de Gavi i Ander Herrera van trencar el ritme del partit. Ja a la represa, Xavi va fer descansar Koundé, Lewandowski, Dembélé i Pedri pensant en demà contra el Bayern a la Champions League. Ferran Torres va arrodonir el partit amb la quarta diana de la nit.