L’Arsenal, líder de la Premier League, va empatar (1-1) ahir en la seva visita al Southampton. Així, els de Mikel Arteta van punxar per segona vegada aquesta temporada i van permetre que el City de Guardiola se’ls acostés en la taula. Ara per ara, només hi ha dos punts entre els dos equips, que tenen pendent de jugar un partit ajornat per la mort d’Elisabet II.