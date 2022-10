El Girona i l'Olot ja coneixen els seus rivals per a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Els de Míchel visitaran el Quintanar del Rey manxec de Tercera Federació i els de Manix s'enfrontaran al Llevant de Segona Divisió al Municipal d'Olot. Així s'ha decidit aquest migdia en el sorteig que ha tingut lloc a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Com que els equips de menor categoria sempre fan de locals i en aquesta ocasió no hi havia la possibilitat d'enquadrar dos equips de la mateixa divisió, els gironins jugaran a domicili i els garrotxins a casa.

La primera ronda es disputarà el cap de setmana del 12-13 de novembre i l'eliminatòria serà a partit únic. Han quedat exempts de participar els quatre classificats per a la Supercopa d'Espanya (Madrid, Barça, Betis i València), que començaran a participar a la Copa en la tercera ronda als setzens de final, i el Racing de Santander com a campió de la Primera Federació, que iniciarà la competició el 21 de desembre. Per la seva part, l'Espanyol jugarà davant el Rincón malagueny procedent de l'eliminatòria prèvia.