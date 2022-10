Redreçat el rumb a la Lliga amb dues victòries convincents (3-0 al Vila-real i 4-0 a l’Athletic) el Barça es juga demà el ser o no ser a la Lliga de Campions amb ben poques possibilitats de classificar-se pels vuitens de final i amb moltes opcions de quedar-se’n fora per segona temporada consecutiva. L’equip blaugrana rep el Bayern, líder solvent del seu grup, i necessita que l’Inter no se’n surti contra el Viktoria Plzen. Una carambola difícil de produir-se. Xavi Hernández, tècnic barcelonista, manté però l’esperança i posarà tota la carn a la graella al damunt de la gespa encara que no podrà comptar amb tots els seus efectius. S’ha quedat sense Sergi Roberto, que diumenge patia una luxació a l’espatlla esquerra. No hi ha un temps de baixa determinat, perquè el club només es va limitar a diagnosticar la dolència del futbolista, però pel cap baix es podria estar un mes o un mes i mig sense jugar.

Qui sí arribarà a temps per a la cita europea d’aquesta setmana és el migcampista Gavi, que va rebre un fort cop a l’abductor dret per part de Dani Garcia i va haver de ser substituït per Kessié a la primera meitat. Malgrat que en un primer moment es podia pensar en una lesió de gravetat, sembla ser que l’acció s’ha quedat en un simple ensurt i que el futbolista estarà a disposició per enfrontar-se al Bayern. Així ho va deixar entreveure el propi Xavi, mentre que el club en cap cas ha emès un comunicat per explicar-ne el seu estat físic. De la seva banda, el conjunt bavarès arribarà a l’Spotify Camp Nou amb els deures gairebé fets, però també amb algunes baixes. El porter Neuer està descartat, com també Leroy Sané i Lucas Hernández. Müller no va jugar el passat cap de setmana per una gastroenteritis però podria arribar a temps.