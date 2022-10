Demà l'Spar Girona debuta a l'Eurolliga davant el Landes (19.30 hores). Després d'aconseguir la classificació amb una gran remuntada a l'ESBVA (66-43) i guanyar diumenge passat a la pista del Leganés (70-100) per seguir convencent a la LF, Bernat Canut ha explicat que "estem contentes per estar allà on volíem". "Hem de centrar-nos en el partit de demà, que es juga en una pista molt complicada però bonica alhora. L'equip està súper motivat per treure un bon partit i un bon resultat", ha dit.

Sobre la participació a l'Eurolliga, el tècnic ha comentat que "el meu objectiu és fixar-nos en el dia a dia perquè mirar més enllà et pot provocar vèrtic". "El grup d'Eurolliga que ens ha tocat és complicat, no hi haurà cap partit fàcil i haurem d'estar bé sempre per poder competir i guanyar. Esperem que els nostres rivals també hagin d'estar molt bé per poder-nos batre", ha afegit.