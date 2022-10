Aleksandar Bursac ha deixat de pertànyer avui al Bàsquet Girona. El pivot serbi, de 22 anys, ha finalitzat el contracte temporal que va signar a principis de setembre i el club ha decidit no perllongar-l'hi. La incorporació de Pierre Oriola, que encara no està ni de bon tros al cent per cent però que ha d'anar entrant de mica en mica a l'equip, ha fet que Bursac es quedés sense lloc a la plantilla. D'aquesta manera, Aíto García Reneses torna a tenir 12 jugadors a la rotació. Bursac, que va arribar procedent del Zadar en un moment on Oriola no havia fitxat i Sorolla estava lesionat, ha disputat quatre partits a l'ACB i un de Lliga Catalana amb l'equip gironí.