L’empat aconseguit pel Getafe a l’estadi del Celta (1-1) va provocar que el Girona tornés ahir als llocs de descens amb nou punts, a només un dels 5 equips que el precedeixen a la classificació, Celta, Getafe, Sevilla, Almeria i Espanyol.

Per altra banda, a darrera hora del dia es va anunciar que l’entrenador del Vila-real, Unai Emery, deixa el club per incorporar-se a l’Aston Villa, que li ha ofert un contracte per cinc anys.