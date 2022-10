El Barça buscarà aquest vespre contra el Bayern de Munic (21:00 hores) la quimera de seguir viu a la Lliga de Campions, una gesta que es tornarà matemàticament impossible si en el partit d’abans al que es disputarà a l’Spotify Camp Nou, l’Inter de Milà venç a casa la ventafocs del grup, el Viktoria Pilsen (18:45 hores). Una punxada del conjunt interista combinat amb una victòria del Barça contra els bavaresos permetria als blaugranes arribar amb opcions de classificar-se per als vuitens de final en l’última jornada. Encara que els de Xavi tampoc ho tindrien gens fàcil en cas de produir-se aquesta carambola perquè els italians haurien de caure també en la seva visita a Munic, davant un rival que ja no s’hi jugarà res perquè estaria matemàticament classificat com a primer de grup. Si fos així els blaugranes tindran l’obligació de guanyar l’última jornada a la República Txeca. «Un miracle? Hi ha una petita esperança, petita, però no depèn de nosaltres», va comentar el tècnic del Barça.

Encara que ja no depèn de si mateix i podria començar el partit oficialment eliminat de la màxima competició continental, el conjunt català ha preparat el duel contra el Bayern conscient que, passi el que passi a Milà, té un deute pendent amb la seva afició: el d’oferir una bona imatge i derrotar, per fi, una de les seves bèsties negres dels últims anys. I és que des d’aquell humiliant 2-8 dels quarts de final de la Champions 2019-2020, el Barça també ha caigut derrotat en els tres següents enfrontaments contra el conjunt bavarès, amb un balanç negatiu de 0 gols a favor i 8 en contra. L’última va ser aquesta temporada a l’Allianz Arena (2-0), tot i que allà els blaugranes van ser capaços de trencar la tendència i no van merèixer, ni molt menys, perdre el partit. El 3-3 de l’Inter al Camp Nou que el deixava gairebé sense opcions va deixar «tocat» l’equip de Xavi, que va oferir una mala imatge al Bernabéu (3-1), però es va refer en els dos compromisos de lliga següents davant Vila-real (3-0) i Athletic Club (4-0). Avui, contra el Bayern, intentarà encadenar la seva tercera victòria amb un onze en el qual seguirà sent baixa un dels homes clau en defensa: el central Ronald Araújo. Tampoc hi serà Sergi Roberto, que es va luxar la clavícula davant el conjunt basc. Segueixen a la infermeria Christensen i Memphis Depay. No obstant això, Gavi, que no va poder acabar el partit davant l’Athletic per un cop a l’abductor, va entrenar-se ahir amb el grup i podrà participar, encara que Xavi podria deixar-lo a la banqueta d’inici. Qui sí podria tornar a l’onze titular és Raphinha i podria formar part del trident ofensiu al costat de Lewandowski i Dembélé.