La Fundació Guardiola Sala i el Girona han unit forces per impulsar la primera Cursa Montilivi, amb l'objectiu d'ajudar l'ONG el Casal dels Infants que lluita contra la desigualtat entre les famílies per raó de classe social. L'esdeveniment, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Fundació "la Caixa", tindrà lloc el pròxim diumenge 27 de novembre amb la peculiaritat d'acabar i finalitzar a l'estadi blanc-i-vermell. Hi haurà dos recorreguts, de 5 o 10 quilòmetres, aptes per a tots els nivells i que combinaran un primer tram de pista per carrilet i un segon tram d’asfalt per la ciutat. El nombre màxim d’inscripcions per a la cursa, que estarà cronometrada, és de 3.000 participants.

La Cursa Montilivi s'ha presentat aquest migdia a l'estadi i ha comptat amb la participació del president del Girona, Delfí Geli; Pere Guardiola, com a representant de la família Guardiola Sala i president del consell d'administració del Girona; i el vicealcalde de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats. "Estem contents i orgullosos que el nostre estadi sigui l'inici i el final d'una cursa que es desenvoluparà en un paratge incomparable. És una bona notícia fer-lo servir per aquesta bona causa", ha dit Geli. Per la seva part, Guardiola ha comentat que "sentim una felicitat enorme per poder continuar vinculats amb el territori i ajudar altres fundacions a dur a terme els seus projectes". El Casal dels Infants treballa amb el repte "d'acompanyar les famílies en la cursa de la vida, que moltes vegades no comença a la mateixa meta i està plena d'obstacles". Les inscripcions poden fer-se al web cursamontilivi.cat per un preu de 13,5€ si es fan del 26 d'octubre al 9 de novembre o de 15€ si es fan del 10 al 24 de novembre. Diari de Girona és del diari oficial aquesta cursa solidària.