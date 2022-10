Qüestió d’intensitat. Heus aquí la diferència que va fer que el Leipzig acabés amb la condició d’invicte del Reial Madrid aquest curs 16 partits després. Sense Benzema, Modric ni Valverde, les rotacions de Ancelotti, pensant que un punt els donava el primer lloc de grup, no van funcionar davant l’embranzida de l’equip alemany i deixen el lideratge pendent de cara a l’última jornada. Els blancs se l’asseguraran amb un triomf contra el Celtic al Bernabéu. Aquest cop no hi va haver remuntada i el Madrid va veure’s superat per un Leipzig que, després d’una bona primera part, va sentenciar al m.81 amb el 3-1 de Werner.

Mentrestant, el Sevilla va dir adéu amb honor a la competició golejant el Copenhague (3-0) i s’assegura el bitllet per a l’Europa League.