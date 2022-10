Quique Setién és el nou entrenador del Vila-real, després de la immediata marxa d’Unai Emery per fitxar per l’Aston Villa. El tècnic càntabre va ser anunciat ahir en arribar a un acord amb la directiva que presideix Fernando Roig, qui va dir que la sortida d’Emery «ens ha enganxat amb el peu canviat». Per la seva part, Emery va comentar que «he decidit que havia d’apostar per aquesta opció, ja que és un repte diferent».