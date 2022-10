El Mèxic-Suècia pot dur a Montilivi 7.000 aficionats

Montilivi es quedarà sense futbol de Primera divisió entre el 4 de novembre (Girona-Athletic) i el 30/31 de desembre (Girona-Rayo) per l’aturada pel Mundial de Qatar, però abans no comenci la Copa del Món, l’estadi serà l’escenari de dos partits internacionals protagonitzats per la selecció mexicana. El primer, contra Iraq, es jugarà el dimecres 9 de novembre (21h), amb entrades entre els 10 i els 20 euros; el segon serà una setmana més tard (20.30h), un Mèxic-Suècia amb força més atractius i la previsió de dur almenys uns 7.000 espectadors, a la vora de mitja entrada, a les grades (les entrades oscil·len entre els 15 i els 25 euros). Seran les últimes proves de l’equip de Tata Martino abans no debutin al Mundial contra Polònia el dia 22.

Les bones relacions de la Federació Mexicana de Futbol amb el City Group, i el fet que l’exentrenador del Barça Tata Martino conegui bé Catalunya i sàpiga que aquí hi ha bones instal·lacions i una temperatura òptima, han afavorit que s’hagi escollit Girona per a la darrera fase de preparació per a la Copa del Món. La selecció mexicana està ara concentrada encara al seu país en un Centre d’Alt Rendiment i quan arribi aquí s’instal·larà al PGA, on hi ha les instal·lacions de La Vinya, del Girona FC. Els socis del Girona tindran un 10% de descompte en el preu de les entrades i, amb aquest benefici, en podran comprar un màxim de dues per persona. D’altra banda, els socis infantils menors de sis anys també poden sol·licitar la seva entrada infantil. La Federació mexicana té previst promocionar els dos partits a Girona en els pròxims dies, aprofitant les Fires de Sant Narcís, i confia que sobretot el partit amb Suècia porti un bon ambient a les grades. L’expectació pel primer duel amb Iraq és força menor. A Qatar 2022 l’equip de Tata Martino estarà enquadrat en el Grup C juntament amb Argentina, Polònia i Aràbia Saudita. Mèxic encetarà el seu camí en el Mundial el 22 novembre contra Polònia. La llista de convocats per als partits de Girona la facilitarà Martino en les pròximes hores però no diferirà gaire de la que va fer el mes passat, amb 31 futbolistes, per una gira pels EUA amb amistosos contra Perú i Colòmbia. Després de jugar a Montilivi el seleccionador triarà els 26 que, definitivament, aniran a Qatar.