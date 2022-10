Poder disposar dels jugadors al cent per cent s’ha convertit en un maldecap per Aíto García Reneses des que va acceptar el repte de dirigir el Bàsquet Girona a l’ACB. L’entrenador ha explicat avui en la roda de premsa prèvia al partit de diumenge contra un «perillós» UCAM Múrcia (19:15 hores) que Pato Garino és dubte per culpa d’uns problemes musculars (no ha pogut entrenar en tota la setmana) i que Pierre Oriola tampoc està a punt, malgrat estar «entrenant a un bon nivell i en una bona dinàmica». Per tant, no es pot descartar el seu debut amb els gironins. Després que l’equip es tragués un pes de sobre amb la primera victòria de la temporada a Sevilla, Aíto ha dit que «a mi no em tranquil·litza, al contrari, perquè la nostra recepta és jugar al límit de les nostres possibilitats sense pensar en el passat o en els triomfs».