L’Espanyol jugar aquesta nit al camp del Mallorca (21 hores) amb la intenció d’aconseguir tres punts d’or en un estadi on només hi ha guanyat tres vegades a la Primera Divisió, per d’aquesta manera oblidar la recent patacada contra l’Elx de l’última jornada. El tècnic blanc-i-blau, Diego Martínez, no podrà comptar amb els lesionats Gori, Rubén Sánchez ni Pedrosa. A més a més, Óscar Gil i Joselu, titulars habituals seran dubte fins a l’últim moment. El cos tècnic té la confiança de poder disposar de tots dos per afrontar aquest partit, però està per veure en quines condicions degut a unes molèsties físiques.