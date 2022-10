La recepta del GEiEG: gent de la casa, il·lusió i treball

Són tres victòries consecutives i un lideratge compartit. El del GEiEG, tossut i decidit a dir la seva a Lliga Femenina 2. Poden passar les temporades i desfilar les jugadores; la base pot haver patit una reestructuració inimaginable fa pocs mesos, amb una fugida de la mainada important. Però aquí ningú ha llançat la tovallola. Hi ha un camí traçat i la intenció és seguir-lo. A la pedrera i també a l’esglaó més alt, un sènior que ve de jugar les fases d’ascens sense que entrés en els plans d’entrada, i que el curs següent l’ha començat de nou amb una inèrcia positiva, tot i la dificultat d’una categoria igualada. Tot plegat, amb gent de casa, sense ser professionals. Talent de la ciutat i la província, sense mirar més enllà. Amb això, i tret de perdre en la jornada inaugural, s’enllacen tres triomfs, mentre el vestidor, una veritable família, té ganes de celebrar-ne molts més. Ningú parla de pujar. O d’intentar-ho. És massa aviat encara i no és pas aquest l’objectiu. Però tampoc es descarta estar amunt. I per què no?

Per posar-hi seny, és el torn de la veu de l’experiència. Té 28 anys i corda per estona, però Vanessa González és la jugadora més veterana del GEiEG. També la capitana. A Caldes de Malavella va començar a botar la pilota i quan era cadet la va pescar l’Uni, abans de passar al conjunt grupista en el seu tercer any com a sènior. És la seva quarta temporada a Lliga Femenina 2 i sap de què va tot plegat. Per tant, és la primera que prefereix calmar una possible eufòria. «Els resultats són bons, però encara ens falta molt, perquè això acaba de començar. Som una mica irregulars, encara que acabem traient els partits endavant». S’ha guanyat al Olivar, Grup Barna i Sant Adrià de manera consecutiva. Tres victòries per ocupar les posicions capdavanteres. És aquest el pla establert? «Sempre hem dit que l’objectiu és mantenir-nos i mai, quan comencem, ens plantegem pujar. El que passa és que estem competint molt bé. Sempre volem guanyar, com tothom, i si la cosa va bé i en un temps continuem en una bona posició, és clar que anirem a per totes». Serà, segons el seu parer, la «regularitat» el que determinarà quin equip està a dalt i quin s’ho mira des de sota. Però creu que el GEiEG no està fet per patir. «No ens veig estant a baix», diu, mentre recorda l’aventura de fa uns mesos a Melilla, tot lluitant per pujar de categoria. «Esperem que no sigui una simple anècdota i que algun dia es pugui repetir. Va ser una experiència que ens va servir per aprendre».

Com a ingredients de l’èxit el que destaca és el bon ambient al vestidor. «Som un equip dins i fora de la pista, totes ens portem molt bé entre nosaltres i estem molt unides. A l’hora de jugar no depenem de ningú, sinó que el treball de totes és el que ens porta a aconseguir els resultats». Aplaudeix que sigui la «gent de la casa» la que estigui signant aquests bons números. En el sènior i també les joves que pugen amb força. «Hi ha potencial. Ens ajuden molt i hi ha noies que, quan les veig, em sorprenc perquè penso que jo no tenia pas aquesta qualitat a la seva edat. Hi ha talent. És clar que a Girona sempre costa competir si es compara amb Barcelona, perquè allà hi ha més jugadores, però donem la cara i aquí sempre s’ha fet una bona feina». Aquest últim estiu, GEiEG i Uni Girona partien peres i tota l’estructura de base s’ha vist afectada. El club grupista ha perdut equips i jugadores. Com es veu des de dalt? «El sènior està bastant al marge d’aquestes coses, no ho hem notat gaire. Tenim un júnior a Primera Catalana amb molt bones jugadores que ens donen un cop de mà. El treball que s’està fent continua sent bo», assegura. I sembla que els resultats li donen la raó. Passen els anys i, amb gent de casa, sense fer massa soroll, el rendiment continua sent positiu. Quin és el sostre?