Sis gironins amb passat blanc

Tal com va assegurar dimecres, el partit de diumenge al Santiago Bernábeu serà molt especial per a Miguel Gutiérrez. El lateral esquerre va despuntar al Pinto i al Getafe, però de ben petit, amb només deu anys, va ser captat pel Madrid on va fer-hi la resta de la seva etapa de formació fins que aquest estiu va ser traspassat al Girona. Gutiérrez no és l’únic jugador de la plantilla del conjunt gironí amb passat blanc. N’hi ha uns quants més. Sí que és, tanmateix, l’únic que ha arribat a debutar amb el primer equip blanc. Va ser el març del 2021 al camp del Cadis. La resta, Reinier, Javi Hernández, Fuidias, Borja García i Samu Saiz no van tenir l’oportunitat d’estrenar-se en competició oficial amb el primer equip. Alguns com Reinier i Borja García sí que van participar en entrenaments, mentre que Fuidias fins i tot va arribar a anar convocat tres vegades. També Javi Hernández va ser citat durant vuit partits, quan pertanyia al filial, durant la represa de la temporada 2019-20 després de la pandèmia. Per la seva banda, Samu Saiz encara va arribar de més petit que Gutiérrez a la Casa Blanca. Ho va fer amb només 8 anys procedent de l’Omega i s’hi va estar fins als 18, tocant fins i tot el Castella, filial.

Gutiérrez és qui més ha assaborit l’elit de Chamartín. Tot i això, Fuidias i Javi Hernández hi van estar molt a prop. El porter berguedà va passar-se nou anys al conjunt blanc, d’on hi va arribar, amb 12, procedent del Gimnàstic Manresa el 2013. Tercer porter la temporada passada i membre de la plantilla campiona d’Europa, Fuidias va ser convocat en un amistós contra el Roma i en dos partits de Lliga davant el Celta i el Barça el 2020. Aquest estiu va obrir una nova etapa a Montilivi. També va aterrar a Girona fa pocs mesos, Javi Hernández. El lateral esquerre també té passat blanc. Format al planter del Sevilla, va estar-se cinc temporades a Valdebebas abans d’encetar un camí de cessions per El Ejido, Oviedo i Leganés. El jugador andalús, habitual en els entrenaments durant el final de la temporada 2019-20, va quedar-se a les portes del debut. Una mica més lluny es van quedar Reinier i Borja García. El brasiler, per qui el Madrid en va pagar 30 milions va entrenar-se força vegades a les ordres de Zinedine Zidane però mai va debutar i va fer les maletes cap a Dortmund. També Borja García va ser un recurs habitual a l’hora de completar entrenaments tot i que mai va poder-se estrenar (2012-14). Finalment, Samu Saiz malgrat ser considerat una de les perles del planter i debutar amb 17 anys a Segona B amb el filial de Julen Lopetegui amb només disset anys (2008-10), no va acabar mai de tenir possibilitats d’ascens i va fitxar pel Sevilla.