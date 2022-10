El president de LaLiga, Javier Tebes, va reconèixer ahir després de la reunió amb amb els 42 clubs de LaLliga que la «influència» del president del Reial Madrid, Florentino Pérez, «és molt important», després que en la Comissió de Cultura i Esport del Congrés dels Diputats no tirés endavant l’esmena que preocupava la patronal i que era relativa al projecte de la Superliga europea, i per la qual els clubs de la patronal havien amenaçat amb fer vaga la setmana entrant.

El dirigent va començar la compareixença agraint la postura dels «grups polítics del Congrés que van intervenir manifestant el seu suport» a la patronal. A més, va reconèixer la labor del ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, «per entendre el problema». «L’oposició no ens va atendre, però el Govern sí. A partir d’aquesta reunió es van plantejar solucions, es va obrir el camí de la solució, que en aquest cas va ser modificar el paràgraf de l’art. 47 en el relacionat amb l’explotació comercial dels drets comercials dels clubs i els jugadors. Ara està reflectit per a les lligues, ens generava una inseguretat jurídica molt important, i ell ho va entendre. Es va pactar a última hora i estem incòmodament satisfets», va relatar Tebas.

El que deixa «incòmodament satisfets» a LaLiga és l’esmena que podia frenar projectes com el de la Superlliga. «Amb aquest article beneficien indirectament a l’estratègia de la Superlliga. I em sorprèn, perquè s’hi han manifestat (Govern i PP) en contra i a vegades no veuen la incidència que poden tenir. Però tenim molts mecanismes per a lluitar contra la Superlliga, fins i tot legals. La deixarem KO igual, encara que això ens hagués aplanat el camí, tenim altres fórmules», va afegir. «Estic convençut que el Govern i el PP no hi estan a favor, però per a això cal dir-ho i fer-ho», sentenciava.