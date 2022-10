València i Barcelona intentaran recuperar avui el seu pols a Mestalla, després de consumar-se l’eliminació dels blaugrana de la Lliga de Campions, amb un dolorós 0-3 contra el Bayern de Munic, i la frenada en les expectatives dels locals en haver sumat només dos dels últims nou punts.

El resultat i la imatge del Barça contra el Bayern han agreujat el dur cop de l’eliminació de la «Champions» i han deixat tocat l’equip. Però l’ajustat calendari no deixa temps per lamentar-se i el València examinarà un rival que en Lliga, excepte l’últim clàssic contra el Reial Madrid, s’està mostrant com un equip sòlid. L’etern rival, líder de la competició, està a tan sols tres punts i l’objectiu blaugrana és intentar apropar-s’hi abans de l’aturada pel Mundial.

Xavi probablement tornarà a moure l’onze pel cansament que acumulen molts dels seus jugadors en tenir compromisos cada tres dies durant aquest mes d’octubre. Gavi podria tornar d’inici, malgrat que encara arrossega molèsties a l’l’adductor. Araujo, Christensen, Sergi Roberto i Depay continuen sent baixa.