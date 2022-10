El fiscal Luis García Cantón va retirar ahir els càrrecs contra els acusats de corrupció entre particulars i estafa del ‘cas DIS’ o ‘cas Neymar 2’: des del jugador brasiler, al seu pare i a la seva mare, als expresidents del Barça Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, així com a l’exdirectiu del Santos, Odilio Rodrigues, i als dos clubs. L’acusació pública va afirmar que els imputats no han comès cap delicte, ni simulat cap contracte, perquè el cas no s’ha construït partint de proves, «ni tan sols indiciàries», sinó en «presumpcions». La fiscalia reclamava dos anys de presó per a Neymar i fins a cinc per a altres acusats, a més d’inhabilitació i multes d’entre tres i deu milions. Rosell va declarar que ell només fixava «els límits econòmics» de la contractació.