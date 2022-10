L’Espanyol va empatar ahir al camp del Mallorca (1-1) i continua sense guanyar. Lazo va rescatar l’empat amb un gol al minut 70.

Ambdós equips van arribar al descans amb el marcador a zero. El Mallorca no va posar problemes a Lecomte, mentre que els blanc-i-blaus tampoc aconseguien generar perill. Els centrals van anul·lat tant a Muriqi com a Joselu, així que la igualtat era evident. Tot i que Darder va ser l’amo i senyor del mig del camp, l’Espanyol no arribava a l’àrea amb oportunitats clares i això que Edu Expósito estava atent a les segones jugades. A la segona part hi va haver un gir de guió amb un gol de Muriqui al minut 48. L’Espanyol va estar obligat a trobar la reacció si no volia enfonsar-se més a la part baixa de la taula. Lecomte va estar atent per aturar un xut de Raíllo. Al final Lazo va establir l’empat, gairebé sense voler, amb una diana al minut 70.