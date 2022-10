L'Spar Girona segueix a tota vela. Després de derrotar al Valencia, l'Ensino i el Leganés, avui ha sigut el torn del Gernika. Les jugadores de Bernat Canut i Laura Antoja miren la classificació des de la part alta després de derrotar a les basques (65-49) en un partit en què han anat de menys a més. Les locals han remuntat en el segon quart i han finiquitat el partit al tercer temps.

La defensa del Gernika ha incomodat l'Spar Girona des del mateix instant en què ha començat el partit. Anna Montañana aplaudia satisfeta davant el 4-12 que indicava el marcador. Les basques han començat a un ritme trepidant que ha deixat a les locals amb només 11 punts al primer quart.

Les coses no han millorat per a les catalanes que, a més d'estar desencertades des del perímetre, veien com les rivals aprofitaven per jugar al seu joc preferit: córrer. Afortunadament per a les gironines, Rebekah Gardner i María Araújo han aparegut ben dirigides per Laia Flores per capgirar el marcador (20-19) i col·locar-se per davant per primer cop. L'equip de Montañana continuava trobant amb facilitat a jugadores alliberades però, aquesta vegada, sense encert. Un fet que han aprofitat les locals per marxar al descans per davant (27-22).

María Araújo s'ha inflat a rebots per multiplicar les segones opcions de les catalanes que, a poc a poc, han incrementat la distància en el marcador (37-27). Drammeh, des del seu racó preferit, ha començat a incrementar el percentatge de triples de les locals i s'ha convertit en un malson per a les rivals.

Amb una còmoda diferència en el marcador (53-36), les locals han rebaixat revolucions en el tram final de partit. El públic ha agraït a Gardner el seu partidàs amb crits d'"MVP!" i la jove Faustine Parra ha aprofitat els minuts en el tram final segellant un triplàs només de sortir en pista. Una victòria ideal per rubricar el dia de Sant Narcís.