Que no pari la festa per Fires

L’Spar Girona vol regalar una victòria a l’afició per celebrar les Festes de Sant Narcís de la millor manera. L’equip rep el Gernika (20:00 h, Teledeporte) immers en un bon moment de forma. Imbatudes en Lliga (3-0) i començant l’Eurolliga amb un triomf a la pista del Nantes, l’equip de Bernat Canut ha deixat enrere els dubtes inicials de la pretemporada i la Copa Catalunya per arrencar excel·lentment la temporada.

Precisament, del bon moment que travessa l’equip en va parlar Laura Antoja en la prèvia del partit contra el conjunt basc. La tècnica assistent té clar que l’equip no es pot refiar tot i la bona dinàmica de resultats: «La confiança guanyant augmenta molt, i més, quan s’han presentat partits complicats durant la pretemporada que posaven pressió en el grup. Treure’ls amb solvència, amb títols i amb resultats positius fa que l’equip creixi. Estem una mica en una bombolla, però hem de tocar de peus a terra. L’entorn també ho ha de tenir clar».

El Gernika és un rival perillós que ja sap què és assaltar Fontajau. L’any passat van emportar-se a la pròrroga un triomf de prestigi (62-63) de terres gironines. El conjunt de Mario López no ha acabat de trobar la consistència que voldria a la Lliga, especialment a domicili, on encara no ha guanyat en la competició domèstica. Amb un balanç de dues victòries i dues derrotes, jugar lluny de Maloste està sent l’assignatura pendent de les jugadores basques.

Les biscaïnes arriben al partit havent trencat la mala dinàmica a fora a l’Eurocup. En l’estrena a la segona competició continental van superar el Rutronik Stars Keltern alemany per 69 a 73. Una de les jugadores clau va ser Sandra Ygueravide (13 punts, 12 rebots i 6 assistències). A més de la valenciana, Wojta i Cvitkovic estan sent les principals armes ofensives, amb més de 16 i 12 punts de mitjana en el començament de la Liga Femenina. Així doncs, les noies de Mario López van treure un resultat positiu lluny de casa, però per l’altra, han tingut poc temps de preparació, ja que van jugar dijous i van viatjar directament cap a Girona.

L’Uni es troba en una situació similar en relació amb la gestió del temps de preparació del duel i la recuperació física de la plantilla. Per aquest motiu, Antoja creu que l’equip haurà de ser «fort mentalment» per tirar el partit endavant. L’entrenadora va recalcar que l’equip encara té marge de millora i de creixement: «Tenir posat (en el partit) l’equip mentalment. Seguir creixent no depenent contra qui jugues, sinó un mateix com equip ha de seguir creixent, construint i rectificant i millorant moltes coses».