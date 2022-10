Reacció de l'Olot al Camp d'Esports de Lleida. L'equip de Manix Mandiola s'ha imposat per la mínima (0-1) gràcies a un gol de penal d'Urri a deu minuts del final. La diana del vigatà ha permès sumar la segona victòria del curs i estrenar el caseller de triomfs a domicili.

La situació de l'Olot no era senzilla. L'equip havia de capgirar la dinàmica per no enfonsar-se més a la classificació de Segona Federació. Els visitants tenien clar que guanyar passava en gran part per no encaixar, ja que a davant els està costant molt marcar. Ben posats al darrere a la primera meitat, els olotins han sabut esperar el seu moment. L'equip no ha patit en excés, però Batalla ha estat providencial perquè els de la Terra Ferma no s'avancessin en el tram inicial del duel amb una internada de David López. En atac, l'Olot ha generat molt poc en els primers quarant-cinc minuts, només una rematada d'Urri tova a les mans de Vila al límit del descans.

La segona meitat ha començat amb domini local. Vint minuts en què Batalla ha tornat a salvar els seus i una rematada de Chuli s'ha estavellat al travesser de la porteria. A l'últim quart d'hora, l'Olot ha despertat i ha creat les ocasions més clares fins al moment. Busquets ha vist com Ramon Vila desviava al pal una rematada en el minut 74. Just després, un cop de cap d'Ayala a la sortida d'un córner ha sortit fregant el pal. Busquets ha tornat a reclamar el protagonisme. El davanter de Caldes de Montbui ha forçat un penal que s'intuïa clau. Urri ha agafat la responsabilitat i no ha fallat. L'exjugador del Figueres avançava l'Olot i donava aire a Mandiola. El triomf no permet a l'Olot sortir del descens, però sí que l'acosta als equips de la zona mitjana.