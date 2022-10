Ara toca viure una alegria a Fontajau

Una setmana després de sumar una victòria balsàmica a Sevilla, el Bàsquet Girona buscarà avui donar la primera alegria al públic de Fontajau. L’equip es va treure un pes de sobre després d’estrenar-se en la competició, però no val a badar perquè per aconseguir l’objectiu de la permanència serà cabdal fer-se fort a casa.

Aíto García Reneses, que va assegurar en la roda de premsa prèvia que el triomf contra el Betis «a mi no em tranquil·litza» comptarà amb els mateixos jugadors que el diumenge passat -excepte Bursa, que ja s’ha desvinculat-. Presumiblement, encara no estarà a punt Pierre Oriola. El tècnic madrileny va explicar que Oriola està en bona dinàmica però que tindrà que «prolongar-la en el temps» perquè porta molts mesos sense jugar. L’altra contratemps pels gironins és l’estat físic del Pato Garino. L’argentí no ha pogut entrenar durant tota la setmana per molèsties musculars i la seva presència i la manera en que podrà ajudar l’equip és una incògnita. Podria ser una absència especialment sensible tenint en compte l’important que va ser en el triomf a Sevilla. El de Mar del Plata va anotar 13 punts i va mostrar la seva millor versió de la temporada, sent molt incisiu de cara a cistella. Sí que estarà al cent per cent el seu compatriota Maxi Fjellerup, qui també es va destapar contra els sevillans.

Consolidar el dinamisme ofensiu demostrat en el compromís anterior serà clau per tenir opcions de victòria contra un UCAM que té una idea de joc molt clara amb Sito Alonso. Els murcians són un equip molt físic, que els hi agrada jugar a moltes possessions i amb un ritme sovint esbojarrat. A més, tenen diversos jugadors molt perillosos des del 6,75 que caldrà vigilar de prop, com Trice -que va anotar 32 punts contra el Manresa-, Mc Fadden -dubte avui-, Jelinek, o l’internacional alemany amb experiència a l’Eurolliga Niels Giffey.

En aquest inici de curs han alternat derrotes inesperades a casa amb triomfs meritoris de visitants, sobretot a València. És això, sí, un equip que apareix en gairebé totes les travesses per lluitar per classificar-se per la Copa del Rei i el play-off.