La ratxa de tres victòries consecutives del GEiEG es va veure tallada en sec davant el Segle XXI. Les noies de Bernat Vivolas van perdre davant l’equip espluguenc per 39 a 48, en un partit marcat per una nefasta primera meitat de les locals.

Els primers vint minuts del duel van decidir el desenllaç final. El GEiEG només va ser capaç d’anotar 10 punts en els dos primers quarts i la diferència va ser massa gran perquè les grupistes poguessin remuntar en els dos últims períodes. Al final del primer període, les gironines perdien de deu punts (6-16), un desavantatge que encara va augmentar a la mitja part fins als divuit punts (10-28).

El pas per vestidors va despertar el GEiEG que es va situar per sota de la barrera dels deu punts al final del tercer quart (26-35). El conjunt visitant no va permetre, però, que la diferència continués baixant i la victòria va marxar cap al Baix Llobregat. El desencert local (26% d’encert en tirs de camp i 17% des del triple) va ser una llosa massa gran per capgirar l’enfrontament.