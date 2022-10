El Peralada s’ha imposat aquest migdia en el derbi gironí de Tercera Federació a Riudarenes (0-1) gràcies a un golàs de Moha Abouhafs en el tram final. Les defenses manaven en un partit igualat i que de mica en mica ha anat tenint ocasions. Un cop de cap al tarvesser de Moha (Girona B) abans del descans ha estat la més clara de la primera part. Mentre que a la segona, el conjunt d'Axel Vizuete ha sortit millor i Alegre ha topat amb el pal, així com Aroca ha estat clau per evitar el gol de Roca amb una gran intervenció. Per la seva part, el Peralada també ha tingut les seves opcions mitjançant una rematada de Nierga que s’ha estavellat a la fusta i ha necessitat la reacció de Matas per treure la pilota de la línia de gol. El porter del Girona B ha estat clau per aturar un cacau de Santi Varese sense poder fer res per impedir el golàs de Moha des de fora l’àrea per decantar la balança a favor dels xampanyers.