Lewandowski salva els mobles a Mestalla amb un gol al descompte

Un gol del Robert Lewandowski en caçar una pilota a l’àrea en el temps de prolongació va resoldre un duel dominat per l’equip català a la primera meitat, que es va equilibrar després del descans i en què la possessió de pilota dels visitants, encara que amb poques oportunitats, va poder amb l’esperit de sacrifici d’un València que es va buidar sense premi.

La primera meitat va ser un monòleg del Barcelona que va durar 45 minuts en què la clau va estar en la pressió. La del conjunt català va sortir a la perfecció amb ràpides recuperacions de pilota en les poques ocasions en què el València era posseïdor de la pilota. Tot i això, el conjunt de casa no trobava la forma de robar-li al seu oponent, encara que la seva solidesa en defensa impedia que el domini del conjunt de Xavi Hernández acabés en clares ocasions de gol.

La primera va arribar al minut 23 en una rematada d’Ansu Fati que no va pujar al marcador per fora de joc, sense que fins aleshores hi hagués hagut notícia del conjunt local en atac. A partir de la mitja hora la superioritat amb pilota de l’equip visitant va estar acompanyada d’algunes opcions de gol a pilota parada com a conseqüència de diversos córners.

Al minut 43 en una de les aproximacions del Barça, Lewandowski va enviar un cop de cap a la base del pal i es va haver d’esperar al temps de prolongació del primer període perquè els valencianistes gaudissin de la seva primera opció per marcar. Va ser en un servei des de la cantonada en què el cop de cap de Paulista va sortir desviat.

La balança s’equilibra

L’inici del segon acte va venir marcat per un gol anul·lat al València. Just abans que Lino enviés l’esfèrica al fons de la porteria, Marcos André havia desviat de manera mínima la seva trajectòria amb la mà. Polèmica en la primera acció dels segons 45 minuts. Veient que l’experiment no funcionava, Xavi Hernández va revolucionar l’equip amb Raphinha, Ferran i Gavi en lloc de Busquets, Dembelé i Ansu Fati respectivament en un moment en què el València no era tan inferior com ho havia sigut a la primera meitat.

A mesura que passaven els minuts, el matx va guanyar cada cop més interès per la igualtat en el marcador, per les dificultats que tenia el Barcelona per convertir les seves arribades en opcions de gol i per les contra del València, escasses, però amb força profunditat. Se li unien més problemes al conjunt blaugrana, que havia perdut Èric Garcia per lesió abans del descans (el seu lloc l’ocupava Marcos Alonso) i veia llavors com Koundé, al 74, també havia de ser substituït per Piqué.

Ferran Torres va fallar un gol cantat, a porteria buida, i el refús no el va connectar Raphinha. Era l’oportunitat més clara, a pocs minuts del final. Podia passar de tot i llavors va aparèixer Lewandowski, per posar la bota en el moment oportú i batre Mamardashvili. 0-1 i el Barça que ha dormit líder tot esperant el que faci avui el Reial Madrid contra el Girona.