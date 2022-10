El partit entre el Quart i el Palma, previst per ahir a la tarda, de la cinquena jornada de la lliga EBA haurà d’esperar. El conjunt balear, líder en solitari de la competició amb ple de victòries, no va poder viatjar al matí fins a la Península a causa de l’overbooking de l’avió. L’aerolínia no va poder assumir tota la demanda i l’expedició es va quedar a terra. Davant la impossibilitat de viatjar es va acordar ajornar el duel entre els dos equips. El Palma va agrair la predisposició i comprensió del Quart en la situació. L’enfrontament s’haurà de disputar abans no comenci la segona volta. Els gironins són cuers amb quatre punts.