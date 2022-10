Derbi entre Girona B i Peralada per enganxar-se a la part alta de la classificació. L’equip d’Axel Vizuete rep els empordanesos (12:00 h) en un duel marcat per la falta de consistència dels dos equips en les últimes jornades. El filial blanc-i-vermell és una roca a casa, on ha sumat tots els punts possibles, mentre que a fora els compta per derrotes. Per mantenir la bona dinàmica a Riudarenes, Vizuete no podrà comptar amb Artero. El conjunt de Miquel Àngel Muñoz arriba al partit immers en una mala dinàmica de resultats. Quatre derrotes en els últims cinc partits i l’assignatura pendent de la defensa en accions a pilota parada. Empatats de punts a la zona mitjana de la classificació, l’enfrontament pot trencar la igualtat de punts entre els dos.