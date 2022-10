Pablo Marí, exjugador del Girona i que, actualment, juga al Monza italià, va rebre aquest diumenge l’alta hospitalària després de ser apunyalat a l’esquena dijous passat a la nit i operat divendres per reduir la lesió muscular causada. El futbolista va tornar a casa i ara comença un «període de repòs absolut», va informar el Monza mitjançant un comunicat.

Marí, que es trobava amb la seva parella i el seu fill, va ser atacat per un italià de 46 anys amb problemes mentals que va apunyalar cinc persones més, una de les quals, un empleat del supermercat Carrefour, va morir mentre era traslladat a l’hospital. L’autor de l’atac, identificat com Andrea Tombolini i que estava sent tractat per problemes mentals, va explicar que va tenir «enveja» en veure tota aquesta gent feliç. El fiscal que porta el cas ha decretat el seu internament de forma cautelar.

Operat a l’hospital

Segons els mitjans locals, l’agressor va ser detingut gràcies a la intervenció de l’exjugador de futbol Massimo Tarantino, que va militar al Bolonya, l’Inter i el Nàpols, que va aconseguir immobilitzar-lo fins que va arribar la policia. Marí, després de ser operat per reduir la lesió muscular causada per l’atac, va assegurar que tant ell com la seva família estaven «bé malgrat les circumstàncies» i va agrair «tots els missatges de suport». Ara li espera una convalescència d’almenys dos mesos.