Una lliçó per estrenar Fontajau

«És el poder de les Fires». Ho va repetir dues o tres vegades Marc Gasol. Per a Sito Alonso, analitzat des de l’altre bàndol, més aviat va ser «una lliçó». Hi ha moltes maneres, un munt de punts de vista, per explicar la primera victòria a Fontajau del Bàsquet Girona aquesta temporada. L’estrena d’alegries a casa, i a més a més, a l’ACB. S’havia competit sense premi, contra el Reial Madrid. Actuació més pobra davant l’Unicaja, poques jornades més tard. Tots dos resultats, negatius. La bona va ser la tercera, set dies després de guanyar, per fi. Havia sigut a la pista del Betis. Un punt d’inflexió. La millor manera d’agafar aire, de no veure-ho tot tan negre com semblava. L’argument necessari per encarar des d’una altra perspectiva el que havia de venir a partir de llavors. Es va notar, ahir contra l’UCAM i davant uns 5.000 espectadors, que els d’Aíto s’havien tret un pes de sobre. Sobretot durant una vintena de minuts, els seus jugadors volaven. Intensitat, ambició, rauxa. I amb aquests ingredients l’encert de cara a cistella es cuina amb facilitat. Va ser un partit vibrant, elèctric, per moments. En d’altres es va fer més feixuc, pesat, tens. Durant una mica més de dues hores hi va haver de tot, amb el marcador sempre favorable, amb avantatges que van estar a punt d’arribar als 30 punts (76-48, per exemple). Però també amb suspens, amb un rival que mai es va donar per vençut i amb la benzina, que va durar el que va durar. Suficient això sí perquè el diumenge fos rodó amb el 100-89 definitiu. Perquè Marc Gasol demostrés que amb 37 anys, si s’ho proposa, pot fer el que vulgui i quan vulgui. Perquè Quino Colom s’alliberés, amb la millor actuació -de moment- des que va fitxar a l’estiu. I perquè Kameron Taylor tingués un d’aquests dies de brillantor benvinguts i alhora necessaris

Tres protagonistes. Jugadors que són «espectacularment bons», com els definia Sito Alonso, tècnic de l’UCAM, a la sala de premsa, tot digerint la desfeta. «Han estat perfectes». No s’equivocava pas. Gasol va fer 24 punts, va capturar 4 rebots i els crèdits de valoració es van elevar fins als 30. Va anotar amb facilitat i els seus triples servien per fer esclatar Fontajau, quan la inèrcia era positiva i també quan l’equip més ho necessitava. A Taylor tampoc li va pesar la responsabilitat. Pujant la pilota, dirigint o trencant la defensa. Va anotar 20 punts. Dia rodó de l’americà, més amagat d’altres ocasions, però determinant quan decideix despertar i deixar-se anar. El tercer convidat a la festa va ser Colom. Suplent, un cop més, li va tocar saltar al parquet a corre-cuita. Josep Franch no va aguantar ni 4 minuts a la pista, abans de retirar-se lesionat. El 10, massa irregular aquesta temporada i potser lluny de les expectatives generades amb el seu fitxatge, va explotar. Alliberat, no només va encertar a l’hora de prendre la majoria de les seves decisions, sinó que l’execució va ser la correcta. Per les 8 assistències, tot generositat. I també pels 20 punts, amb 4 triples.

«Havíem de jugar a un ritme superior al que havíem ofert fins ara», reflexionava Aíto, tot assaborint la victòria. El missatge havia calat al vestidor durant la setmana. Full de ruta clar, que es va seguir al peu de la lletra. La intensitat del Girona, la seva ambició per córrer, buscar cistella i sobretot creure-hi, va sorprendre l’UCAM. Desconnexió dels visitants durant una bona colla de minuts -només van anotar 10 punts en el primer quart- i quan s’hi van voler posar, la ferida ja estava oberta. Pel 24-10 com a targeta de presentació, amb 5 dels 15 triples que van anotar els de casa. També pels 52 punts a favor al descans, amb capacitat per respondre a qualsevol intent de reacció del rival. Es va arribar als 26, 27 i 28 punts de diferència en un tercer acte que, això sí, va perdre brillantor. Massa interrupcions. Revisions, faltes, tècniques, protestes. Sito Alonso perdia els papers a la banqueta i els tirs lliures s’acumulaven. Necessita el Girona que tot vagi rodat, si el vent li bufa a favor i amb tants parèntesi la inèrcia es va truncar.

Es guanyava còmodament, l’avantatge era ampli i els temps s’esgotava. L’UCAM, però, per fi havia trobat una escletxa per a mantenir viva la flama de l’esperança i va creure-hi fins al final. Ja no hi havia res a perdre. Entre triples i tirs lliures, impulsat per l’omnipresent Trice (25 punts), va anar fent, de mica en mica. Fontajau, que uns minuts enrere feia l’onada, intentava animar els seus, cada cop més esgotats. Un parcial de 0-8 va col·locar el 88-75 a l’electrònic. Faltaven uns tres minuts. Difícil pensar que la victòria es podia escapar, però tampoc ningú s’hauria imaginat, una estona abans, que l’escenari seria aquest en el darrer quart. Gasol i Colom, que no volien ni de bon tros complicar-se la vida i llançar a la brossa tota la feina feta fins aleshores, van dinamitar el partit amb dos triples més (94-77). L’intercanvi de cops final ja no va aigualir la festa. Amb una lliçó, o gràcies a la força de les Fires, Fontajau estrena el comptador de victòries, decidit a celebrar-ne moltes més durant aquesta temporada.