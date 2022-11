El Barça, ja eliminat de la fase de grups de la Lliga de Campions, tanca avui la seva participació aquest curs a la màxima competició europea amb la visita al Viktoria Pilsen (21:00 hores). Ho farà sense Robert Lewandowski, amb molèsties a l’esquena, i amb l’únic incentiu d’aconseguir un triomf que suposaria 2,8 milions d’euros d’ingressos per al club.

El conjunt de Xavi Hernández, amb la classificació per a la Lliga Europa ja a la butxaca, jugarà al Doosan Arena de Pilsen amb la intenció d’ajudar les arques de l’entitat i de fer un pas més en la recuperació psicològica després de l’agònic triomf de dissabte passat contra el València (0-1) a la Lliga. La Champions dona 2,8 milions d’euros per cada triomf en la fase de grups -fins ara, el Barça només ha derrotat, precisament, el Viktoria Pilsen a l’Spotify Camp Nou- i 930.000 euros per cada empat. Així doncs, malgrat el cop moral de l’eliminació, l’equip blaugrana no vol desaprofitar l’oportunitat de sumar la notable quantitat de diners que suposa una victòria.

Xavi podria escollir un onze inicial amb jugadors menys habituals i donar descans als futbolistes amb més minuts. No hi serà Lewandowski, com tampoc Eric Garcia ni Jules Koundé. Les altres baixes són Ronald Araujo, Andreas Christensen, Sergi Roberto i Memphis Depay. A més, de Sergio Busquets perquè està sancionat per acumulació de targetes. D’aquesta manera, Gerard Piqué és l’únic central del primer equip disponible. Per completar la llista de convocats, l’entrenador ha citat els jugadors del filial Álex Valle, Marc Casadó, Álvaro Sanz, i Ilias Akhomach.

«És un partit sense importància a nivell de classificació, però transcendeix pel prestigi i les sensacions. Volem jugar bé a futbol i mostrar la nostra idea», va comentar Xavi. Sobre el rival, va explicar que «el Viktoria Pilsen és un equip molt defensiu i seria una sorpresa que no es tanquin al darrere». «Serà un bon partit per donar minuts als menys habituals», va confirmar.

Per la seva part, el Viktoria Pilsen, que no ha aconseguit puntuar encara i ha estat l’equip més golejat en la història de la Lliga de Campions, té la possibilitat de sumar experiència contra un dels grans del futbol europeu.