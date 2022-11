L’Spar Girona es troba en un moment molt dolç. Com explica l’entrenador Bernat Canut, l’equip està tenint «l’inici desitjat pel que fa als resultats i al vestidor, perquè hi ha gent amb ganes de treballar i fer-ho bé, però cal tocar de peus a terra perquè tenim debilitats i en cada partit hi ha alts i baixos». El tècnic està convençut que ara s’ha d’aprofitar «per millorar». Sobre el partit de demà contra el Familia Schio va dir que «a l’Eurolliga sempre s’ha de donar la millor versió per ser competitiu». «Volem gaudir amb l’afició», va afegir.