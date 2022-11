Dues proves de foc per mesurar el gran inici de curs de l’Spar Girona

Després d’un gran inici de Lliga i de començar també amb bon peu la fase regular de l’Eurolliga, l’Spar Girona afrontarà aquesta setmana dues proves de foc davant equips d’envergadura. Demà el Familia Schio italià visitarà Fontajau i el proper diumenge les gironines competiran a la pista del Casademont Saragossa, que és el líder de la Lliga femenina perquè el conjunt dirigit per Bernat Canut té un partit menys.

El primer rival, el Familia Schio, porta bons records a l’Uni. En les dues últimes temporades, les gironines han guanyat tres dels quatre partits contra aquest equip. Es dona la circumstància, però, que el precedent amb un regust més dolç va ser justament el de la derrota del gener de 2021 contra les italianes, que va classificar les catalanes per als quarts de final de l’Eurolliga per primera vegada en tota la història.

La mateixa temporada, l’Spar Girona va superar el Familia Schio en la bombolla de Fontajau i el curs passat les jugadores encara entrenades per Alfred Julbe van guanyar els dos partits per 68-76 a domicili i 65-55 com a locals.

Una victòria demà dimecres seria molt important per consolidar el triomf a la pista del Landes de la primera jornada i posar-se amb un balanç de 2 a 0 donaria confiança per afrontar els pròxims compromisos i, fins i tot, un petit coixí per arribar al tram final de la fase regular amb més opcions de classificació.

Passi el que passi en aquest duel, les gironines hauran de canviar de xip ràpidament perquè diumenge els espera un partit fins i tot més transcendental. Després d’un gran inici de Lliga, amb victòries clares i convincents, les de Bernat Canut afrontaran el compromís segurament més exigent fins ara al camp d’un Saragossa que també té quatre victòries però amb un partit perdut.

Guanyar significaria col·locar-se líder en solitari amb dos triomfs de diferència amb els perseguidors més immediats i la derrota, tot i que suposaria perdre una gran oportunitat, no seria ni molt menys dramàtica perquè l’Uni encara podria equilibrar el balanç amb les aragoneses en cas de vèncer el matx que té pendent.

La sort de les gironines aquesta temporada probablement no dependrà dels duels d’aquesta setmana, però sí que són una prova ideal per veure quin és el sostre d’aquest equip.