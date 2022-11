Vist i no vist al parquet. Josep Franch va aguantar una mica menys de quatre minuts a la pista, abans de marxar, ben coix i amb cara de pocs amics, cap al vestidor. Titular contra l’UCAM, el base del Bàsquet Girona va fer-se mal diumenge i gairebé tot el partit, la posició de base se la van repartir Quino Colom i Pol Figueras. Massa aviat per oferir un diagnòstic clar de què és el que li passa al jugador, de moment des del club s’explica que Franch pateix unes molèsties musculars a la zona del seu maluc. Està pendent de proves mèdiques, que seran les que determinaran exactament què és el que té i quin és el temps de baixa. Ara mateix, i veient l’escenari, és dubte seriós per al partit d’aquest diumenge al Palau Blaugrana contra el Barça.

També s’escriu amb interrogant la participació de Pierre Oriola, que encara no ha debutat aquesta temporada. Continua la seva particular posada a punt després de molt de temps sense jugar i, a més a més, els últims dies ha patit una infecció en un dels seus ulls. Aíto en parlava després del partit amb l’UCAM. «Està entrenant bé, però fa mesos que no juga i no és tan fàcil posar-s’hi de nou. Li anirà bé tot aquest temps per anar-se integrant a l’equip. Veient les seves condicions, ha d’anar poc a poc».