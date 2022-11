L’acusació particular en el cas Neymar 2, exercida pel fons d’inversió brasiler DIS, va rebaixar la petició de penes per al futbolista, el seu pare, Neymar da Silva, i els expresidents del Barça Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu. DIS, que s’havia quedat sol com a acusació després que la Fiscalia retirés divendres passat tots els càrrecs contra els acusats en no veure indicis de delicte en el traspàs del jugador del Santos al Barça, sol·licitava inicialment cinc anys de presó per tots ells. Però en els seus informes finals va rebaixar lleugerament les penes i va demanar a la Secció Sisena de l’Audiència de Barcelona que condemni Neymar amb 2,6 anys de presó, el seu pare amb 4 anys, Rosell amb 4 anys més i Bartomeu amb 2,6 anys. D’altra banda, va retirat l’acusació contra Nadine Gonçalves, la mare de Neymar i va demanar que subsidiàriament es condemni amb 2 anys de presó l’exdirigent del Santos Odilio Rodrigues.