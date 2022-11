Després d’un inici complicat de lliga, el Garatge Plana Girona està aprofitant l’aturada de la competició per agafar unes forces que seran d’allò més necessàries per a capgirar la delicada situació que està vivint ara mateix. Sis jornades dins l’OK Lliga, els de Ramon Benito han aconseguit tan sols dos punts. Encara no s’ha guanyat cap partit i el tècnic admet que «no agrada veure’s a baix». Això sí, tot sigui dit, el calendari no era gens favorable i els dos empats podrien haver estat tranquil·lament victòries sense un punt cruel de mala sort.

Amb la competició en pausa, cal fer balanç. Els primers tres partits de la temporada van ser contra els tres primers classificats de la passada OK Lliga. Tot i que es va competir amb el Noia (1-2), treure els primers punts amb el Liceo (6-1) i el Barça (0-4) era un repte gairebé impossible. Abans del duel de la jornada quatre amb l’Alcoi, doncs, ja començaven a urgir alguns punts, que tampoc arribarien (4-1). El Calafell, segon a la taula, tampoc deixava molt marge a l’optimisme, però, amb una gran actuació, el Garatge Plana Girona va posar-se davant en el marcador i no va ser fins a l’últim minut que va acabar cedint un empat agredolç (2-2). La mel als llavis. En la darrera jornada disputada es viuria una situació encara més extrema, amb l’empat de l’Igualada arribant quan faltaven deu segons pel final (2-2). «És diferent tenir dos punts que quatre o sis», lamenta Benito, «però hem d’afrontar la situació i començar a sumar de tres en tres per assolir els objectius». L’OK Lliga tornarà el 19 de novembre amb jornades que el tècnic valora «vitals». Es jugarà amb rivals més directes com ho són Caldes i Vilafranca, així com Lleida o Voltregà, i caldrà guanyar si vol evitar-se el patiment de la temporada passada. «Hem d’aprendre dels nostres errors i mirar enrere només per a millorar», diu Benito, conscient que «tot i que l’important és fer-ho bé i sumar, sempre hi ha un ull a la taula». Així, mentre la competició descansa, el Garatge Plana Girona treballa per arribar a la represa «amb les màximes condicions» i un objectiu ben clar i que comença a ser molt necessari: Guanyar.