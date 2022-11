El Barcelona va tancar la participació en la Lliga de Campions amb un còmode triomf al Doosan Sorra (2-4) davant el Viktoria Pilsen, l’únic equip al qual ha estat capaç guanyar en aquesta edició de la màxima competició continental. El conjunt blaugrana jugarà la Lliga Europa amb el consol d’haver-se embutxacat altres 2,8 milions -el que la UEFA paga per cada victòria en el torneig-.

Per a aquesta última trobada, Xavi va disposar un onze farcit de suplents, començant pel porter Iñaki Peña i el migcampista Pablo Torre, que estrenaven titularitat. I el Barça, que va comptar amb Kessié per sanció de Busquets, va encarrilar molt aviat el partit. Alonso va obrir la llauna als 6 minuts, després d’una jugada que ell mateix va començar després de robar en la pressió rival i que va finalitzar en línia de gol després que Stanek no pogués aturar un tret col·locat de Ansu Fati. El partit semblava igualar-se per moments, però en l’última jugada abans del descans, Ferran Torres rematava a gol una triangulació entre Raphinha i Alba en una ràpida contra. L’àrbitre, que havia anul·lat inicialment el punt per fora de joc, el validava després de consultar el VAR.

El Viktoria va posar emoció al partit als set minuts de la represa amb un penal de Pablo Torre transformat per Chory. En en la jugada següent, Ferran Torres feia el tercer per al Barça. Alliberat, el Barça es va relaxar va tornar a entrar en problemes amb el 2-3 de Chory abans que Pablo Torre sentenciés amb un gran gol. El càntabre es va lesionar en l’acció i es va afegir a Kessié, que s’havia trencat poc abans muscularment.