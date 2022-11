L’Eurolliga arriba a Fontajau amb la visita de l’Schio

Les fires de Sant Narcís encaren la recta final després d’un pont que per a molts ha estat de cinc dies. Tot i això, d’actes, fires i celebracions n’hi ha encara per estona fins diumenge. Per començar, aquest vespre, l’Uni disputa el primer partit de la temporada d’Eurolliga a Fontajau contra el Beretta Famila Schio, en el que tranquil·lament pot ser considerat, un altre dels plats forts de la festa major. Un partit de la màxima entre dos dels millors clubs europeus del moment i en què les gironines miraran de mantenir la gran dinàmica de resultats en què s’han instal·lat des que van guanyar la Supercopa.

El gran estat de forma de Rebekah Gardner i Binta Drammeh, la regularitat d’Etxarri i Murphy i la ràpida adaptació a l’equip de Tolo i Bradford són alguns dels motius pels quals l’Uni s’ha convertit una màquina d’esclafar rivals. El Landes també va passar per la pedra en el debut a l’Eurolliga la setmana passada (53-58) i aquest vespre, l’afició es prepara per veure l’estrena continental a Fontajau. Bernat Canut és conscient que tot va sobre rodes amb vuit victòries i només una derrota contra el Barça a la Lliga Catalana, en nou partits, però també que l’equip té «mancances». «Durant els partits tenim alts i baixos i certes debilitats. Per sort, som al començament de temporada, que és el moment perfecte per treballar-ho i corregir-ho», assegura. El tècnic urgellenc no vol cap mena de confiança pel partit d’avui. «Pel que fa als resultats és el començament desitjat, sens dubte. Ara bé, cal tocar de peus a terra i millorar el que fem malament», diu. Canut alerta del perill del joc interior del Schio encapçalat per Ndour i Zahui i també de l’encert des de 6’75 de Howard i Metsdagh. «Són un equiparro», diu. L’Schio és un vell conegut de l’Uni, que el va vèncer el curs passat en dues ocasions i fa dos anys, el va superar en una eliminatòria que va permetre les gironines arribar als quarts de final.