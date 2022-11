L'Spar Girona ha aconseguit una victòria de pes a Fontajau, una més. I pel camí s'ha carregat a un dels clàssics de la competició: el Famila Schio. Figures com Marina Mabrey, Astou Ndour o Kim Mestdagh han quedat minimitzades pel treball col·lectiu de les catalanes que, tot i tenir moments de dubte en atac, han consolidat un bon partit en defensa imposant-se i generant nombroses segones oportunitats. L'única mala notícia del partit ha estat la lesió d'Irati Etxarri, que ha hagut d'abandonar la pista després d'una acció fortuïta.

L'intercanvi de triples ha escenificat l'inici del duel. Els baixos percentatges d'anotació han donat pas a un intercanvi de tirs lliures i les catalanes han pres la davantera en un partit que no acabava de tenir fluïdesa. Astou Ndour ha pres la iniciativa i li ha fet un vestit d'alta costura a Giedre Labuckiene sota el cèrcol per a estrènyer el marcador i la tensió s'ha fet palpable amb algun colze que ha anat més amunt del que tocava que ha fet saltar al públic. Mestdagh ha estat fina des del perímetre, fet que ha despertat a Shay Murphy per a liquidar el primer quart amb un triple que col·locava el màxim avantatge (25-15).

Les catalanes han deixat seques a les italianes des del perímetre, però en la segona meitat un altre gall ha cantat. Mabrey i Ndour s'han deixat anar més i han començat a retallar punts amb tirs de llarga distància. Tot i així, les italianes no han jugat còmodes, perdent molts duels en el rebot, i s'han frustrat en un parell d'accions que han acabat en antiesportives. L'Spar ha seguit a la seva, punt a punt, ha anat sumant. Rebekah Gardner, incombustible, ha estat imparable per a les visitants colant-se en tots els racons de la pista. Shay Murphy ha acompanyat al seu compatriota amb encert per a donar a les locals un clar avantatge al descans (43-28).

Semblava inversemblant pensar que un equip amb tantes estrelles com el Famila Schio no trobés cap resposta en atac, però les certeses han parlat per si soles. Ni les individualitats de Howard o Mabrey aconseguien ficar a les italianes en el partit. L'Spar Girona imperava (54-31) davant la desesperació de l'entrenador grec i el partit semblava liquidat amb encara 13 minuts per disputar.

Les locals han baixat revolucions en el darrer quart i, tot i l'intent de les italianes, el Titanic ja s'havia enfonsat. El nom de l'iceberg: Spar Girona.