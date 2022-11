Olot i Girona se citen diumenge al Mundial de Buenos Aires

Asunción va ser l’any passat l’escenari on el CPA Olot va aixecar el tretzè títol del Mundial de grups de xou grans de patinatge artístic. Una medalla d’or que s’afegia a les dotze del mateix metall aconseguides anteriorment i ampliava una col·lecció de títols que fa feredat. Els efectes de la pandèmia van fer que al Paraguai no hi pogués participar el CPA Girona, campió el 2019 a Barcelona. Aquest cap de setmana els dos clubs de la demarcació sí que se citaran en la final del campionat de grups de xou grans del World Skate Games de Buenos Aires. A l’Argentina, on va treure el cap per primer cop amb un bronze el 2003, el conjunt garrotxí intentarà arrodonir amb el seu disc Escalant un 2022 immillorable fins ara amb la cirereta que culminaria un pastís format pels títols gironí, català, espanyol i europeu. Per la seva banda, el CPA Girona torna a la prova amb Sinapsis amb il·lusions renovades i la clara intenció de pujar al podi.

La cita és diumenge a partir de les onze de la nit i el CPA Girona serà el primer d'entrar en escena. El conjunt que prepara Nuri Soler va sortir ahir al matí cap a terres argentines. «L'objectiu és lluitar per ser al podi», assegura Soler que compta per al Mundial amb Marina Pons en el lloc de la lesionada Maria Font. «Aterrarem, ens adaptarem al canvi d'horari i ens entrenarem per preparar bé l'actuació. Tenim molta il·lusió després de no poder-hi ser l'any passat per culpa de la pandèmia», afegeix Soler. Mentrestant, ja és a l'Argentina des de dilluns el CPA Olot. El conjunt de Ricard Planiol hi arriba amb el clar cartell de favorit. «Arribem en unes condicions molt bones, sí. Des de la distància es pot veure que hi anem amb certa seguretat, però un cop allà els nervis i la inseguretat presents a qualsevol competició no els treu ningú. Es pateix quan tothom ho dona per suposat i segur, i no ho és», assegura Planiol a Ràdio Olot. El conjunt garrotxí serà el setè de sortir i ho farà amb les novetats de Maria Regueiro i Jana Sagués, després d'un parèntesi per estudis. Àngela Solà, serà reserva. Planiol recorda que «econòmicament» ser al Mundial és «molt difícil» i ho exemplifica assenyalant les absències de clubs francesos, portuguesos o dels Països Baixos. La resta de participants al Mundial seran tres clubs argentins, tres d'italians i el Tona osonenc.