Aquest diumenge, a partir de les cinc de la tarda, el Bàsquet Girona viu una altra jornada històrica en el seu debut a l’ACB. L’equip visita el Palau Blaugrana per enfrontar-se al Barça, l’actual líder de la competició. Dia gran i alhora, el retorn de Marc Gasol a un escenari que coneix molt bé. Amb la inèrcia positiva d’haver encadenat dues victòries, contra Betis i UCAM s’hi presentarà el conjunt que dirigeix Aíto García Reneses, però alhora amb, com a mínim, una absència important. Josep Franch es va fer mal el passat diumenge a Fontajau i després de les pertinents proves mèdiques, el club informava ahir que el base pateix una ruptura al múscul psoes ilíac.

Portava només tres minuts i escaig a la pista quan Franch va notar que alguna cosa no rutllava. Unes molèsties al maluc el van obligar a parar en sec i se’n va anar als vestidors per no tornar a jugar més en tot el partit. L’examen mèdic ha confirmat que té trencat el psoes. El club, en un breu comunicat, explicava que «l’evolució de la lesió marcarà el temps total de recuperació», sense donar cap més pista. Està clar, però, que no podrà jugar diumenge al Palau. Està per veure si tampoc hi arriba Pierre Oriola, que encara no ha debutat i posant-se en forma durant aquestes setmanes. Aíto parla avui davant dels mitjans i oferirà la seva versió sobre l’estat físic del pivot i la seva possible estrena.