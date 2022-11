La 21a edició del torneig internacional de futbol base MICFootball, que es disputarà del 4 al 9 d’abril a les comarques gironines, avança amb força i ja supera els 200 equips inscrits. Des de l’organització es mostren optimistes i confien repetir o, fins i tot, superar els 364 que hi va haver l’any 2019 abans que la pandèmia del coronavirus fes estralls en la societat.

De moment, hi ha confirmats conjunts d’una quinzena de països entre els quals hi ha Estats Units, Canadà, Emirats Àrabs, Brasil, Colòmbia, Japó, Àustria, Mèxic, Finlàndia, Itàlia, França, Alemanya i Regne Unit amb clubs de la Premier League com Manchester City, Manchester United, Liverpool o Tottenham, entre d’altres. A més a més, dels italians Juventus (que s’estrenarà al MIC) i Milan; dels francesos Olympique de Marsella i Olympique de Lyon; l’alemany Borussia Dortmund; i d’equips de LaLliga com el Barça, Atlètic, Espanyol o Girona.

«Després de comprovar que el retorn del MIC el 2022 va ser un èxit, ara som ambiciosos i el 2023 aspirem a fer una competició com la d’abans de la pandèmia en l’àmbit quantitatiu», explica el director del MIC.