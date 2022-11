La maleta ja ni la desfà. Però entre viatge i viatge, el preparador físic Jordi Verdaguer (Girona, 1991) intenta treure el temps d’on sigui per aturar-se i valorar tot el que està vivint d’ençà que va finalitzar la seva etapa com a membre del cos tècnic de l’Olot arran de la destitució d’Albert Carbó el passat 29 de març. Quan va rebre la trucada de Pere Riba, extenista professional, a principis d’abril, per ajudar-lo a entrenar la xinesa Qinwen Zheng, actual número 25 del món en el rànquing WTA, l’oferta era tan temptadora que no s’hi podia negar. «Aleshores estava obert a tot i vaig decidir apostar-hi fort», diu.

El tenis no li venia pas de nou a Verdaguer. Feia vuit anys que treballava al Club Tennis Girona (ho combinava amb el futbol i a part de l’Olot també ha passat per clubs com el Girona, Lleida Esportiu, Llagostera, Figueres o Bescanó) i, per tant, ho dominava. «Havia entrenat i viatjat a molts torneigs amb nois i noies, encara que eren de menor categoria», comenta. La primera impressió, però, el va impactar: «El meu primer torneig va ser un Masters 1000 a Madrid. Havia passat de la Tercera Divisió del futbol a la Champions League del tenis... Quan vaig baixar del cotxe oficial del torneig, arribava Rafa Nadal. Em va impressionar perquè jo sempre el veia per la televisió i ara el tenia al costat. He normalitzat veure de prop els millors jugadors del món de tenis abans que el meu company de pis».

Verdaguer confessa que gaudeix molt d’aquesta nova etapa i que l’havia «somiat» quan estudiava CAFE a EUSES, però que «jo em veia fent carrera en el futbol perquè pensava que ens anirien bé les coses amb l’Olot». «El món d’alt rendiment no depèn de tu i s’han donat les coses com s’han donat. A mi m’encanta el futbol i m’encantaria triomfar-hi perquè m’ha agradat sempre, però amb el tenis m’ha aparegut una oportunitat que he d’aprofitar».

Com és evident, la seva agenda s’ha adaptat a la de Zheng. Ella entrena a Barcelona, Lloret de Mar i a vegades Girona «per simular les condicions en funció del torneig», així que com Verdaguer, que viu a Girona, s’ho va compaginant per anar on sigui. Això quan no viatja perquè en qüestió de sis mesos ha trepitjat quatre continents visitant més de 12 països. «Visc amb la maleta feta al costat del llit. Ha coincidit que ens estarem sis setmanes aquí, però no és gens habitual. Això no passa. És com un circ», assegura. En conseqüència, Verdaguer explica que «he estat amb un jet lag constant perquè de Nova York a Japó hi ha -12 hores, de Japó a aquí +9 i quan tornes -7... Quan et recuperes tornes a marxar. És un xoc fort». Sobretot, quan hi ha problemes burocràtics com li va passar durant la gira pels Estats Units. «Tornant de Canadà vaig viure una situació incòmoda. El primer torneig va ser a San José, anàvem a Toronto i d’allà cap a Cincinnati i després Nova York. De Toronto a Cincinnati em van preguntar en el control de seguretat cap a on anava perquè havia estat a tants llocs que no els quadrava la versió d’acompanyar la Qinwen... Vaig estar 40 minuts que no sabia si agafaria l’avió o em farien tornar cap a Espanya». «Ja vaig preparat per tot», riu.

El seu anglès ha millorat moltíssim en mig any. Verdaguer s’ha vist obligat a parlar-lo «sempre» per la feina. No només pels viatges, sinó també per comunicar-se amb Zheng (ella està aprenent castellà i català). Encara que tot sigui per fer millor a la tenista xinesa de 20 anys, que ha fet una progressió brutal tenint en compte que quan Riba la va agafar era la número 188 del món i ara se situa en el 25. «Defensa pocs punts de la temporada anterior i pot ser que enguany acabi entre 25-27, però els objectius estan complerts perquè eren quedar per sota el 30. De cara el curs que ve hem d’aconseguir guanyar un Grand Slam i a la llarga ens hem establert que entri dins el top10», confessa. Verdaguer també hi afegeix un objectiu personal: «Vull que aquesta noia pugui competir el màxim de setmanes possibles sense que es lesioni».