L’estrena, el primer pas, ja va ser per la porta gran. Rebre al Reial Madrid, un dels transatlàntics del campionat i també d’Europa, són paraules majors. Dels partits que sempre es marquen en vermell, un d’ells arribava per obrir foc, per explicar el debut del Bàsquet Girona a l’ACB. Les tardes amb majúscules, però, no s’acaben aquí. Continuen. És normal, en una lliga com aquesta, amb equips i noms propis que destaquen. Ara, nou capítol. Nova jornada encerclada des de fa temps, només sortir el calendari del forn. Diumenge, a partir de les cinc, es visita el Palau Blaugrana. S’hi arriba en un moment dolç. No pas òptim, perquè s’han patit més derrotes que no pas celebrat victòries, però els dos últims resultats positius, contra Betis i UCAM, fan que a Fontajau es respiri un altre ambient. El vestidor té ganes de «gaudir» l’experiència. La veu és de Pol Figueras, forjat a la pedrera blaugrana, i qui té un munt de ganes de reivindicar-se en una pista on li hauria encantat consolidar-se. És l’altaveu de la plantilla, del grup. Tothom desitja fer un bon partit, plantar cara i fer-la grossa. També torna al Palau Aíto García Reneses. Una altra vegada, perquè ho ha fet un munt de cops al llarg de la seva dilatada carrera. Ell, més gat vell i experimentat, prefereix prémer el botó de pausa i reflexionar. Gaudir, és clar que s’hi pot gaudir en una pista així. Però compte, perquè al davant hi haurà un excel·lent rival.

Tècnic i jugador han dit aquest matí la seva a Fontajau. Els encarregats de valorar el següent compromís, el duel amb tot un Barça. S’hi ha posat primer Aíto. «El del Palau és un partit per anar-lo a jugar el millor que es pugui. Hi haurà gent que serà capaç de gaudir si es juga de la millor manera possible i d’altres que ho faran si el marcador és favorable. Una i altra cosa serà difícil d’aconseguir», ha advertit. Sap de la dificultat del repte imminent. Però tampoc llança la tovallola d’entrada. Confiança cega en els seus, sobretot ara que s’ha pujat el llistó. «Hem d’anar allà i jugar, intentant ser una mica millors que abans. Hem elevat bastant el nivell dels nostres entrenaments i del joc durant els partits». S’enllacen dues victòries, a fora (Betis)i per fi a casa (UCAM). Ajudarà això diumenge? Opina Aíto: «Des del punt de vista psicològic no li dono tanta importància a això. Sempre hem d’estar preparats per donar-ho tot, independentment de si les coses ens van bé o no. Hem d’anar a jugar al màxim. És clar que sempre va bé guanyar, però el més important és tenir el concepte de voler millorar cada dia i cada setmana». Durant els minuts de la seva trobada amb la premsa, ha donat molta importància a aquesta idea. «No pensem si estarem millor o pitjor que el rival, si guanyarem o perdrem. Ens hem de centrar en ser cada dia millors. Només això ens permetrà guanyar més partits en el futur. Iaquest futur comença pel partit al Palau». La visió de Pol Figueras Mentre que Aíto no li dona massa importància a tornar una vegada més al Palau («hem de deixar les sensacions al marge i centrar-se en ajudar l’equip», ha dit), Pol Figueras sí que se’n mor de ganes d’enfrontar-se al Barça. Aquell club on hi va arribar amb 12 anys i s’hi va estar unes quantes temporades, abans de buscar-se la vida a Ourense, primer, i després a Palma, el pas previ al seu fitxatge pel Bàsquet Girona. «Hi vaig amb molta il·lusió. M’hi he passat uns quants anys i sempre havia somiat jugar partits oficials a l’ACB amb aquest equip. Serà molt especial». El sentimentalisme, això sí, quedarà aparcat un cop comenci el partit perquè la intenció és, a més a més de «gaudir», intentar guanyar. No serà fàcil, això sí. «Ens enfrontarem a un dels millors equips, si no és el millor, de la Lliga. Se’l pot sorprendre de poques maneres i durant aquesta setmana hem estat treballant precisament això. Intentarem fer el nostre joc, jugar tranquils i fer un bon partit». Franch i el temps de baixa Dijous, el club informava que Josep Franch té una ruptura muscular al psoes i ahir Aíto el descartava pel Palau. «No hi jugarà al cent per cent». Ara bé, sembla que el seu retorn serà més proper del que es podia, en un primer moment, plantejar. «La seva lesió no és tan important i podria tornar a jugar la setmana vinent, o com a molt l’altra. És una bona notícia perquè quan un jugador s’està molt de temps fora, després costa que es recuperi i agafi el ritme». Oriola té molts números d’estrenar-se al Palau A mitjan octubre el Bàsquet Girona va fer oficial el fitxatge de Pierre Oriola però el pivot encara no ha disputat ni un sol minut perquè, després de sortir d’una lesió, ha hagut de fer net i alhora agafar ritme de competició. Cada cop més entonat, sembla que demà podria arribar l’estrena i, curiosament, contra el seu exequip. «Està entrenant bastant bé i és possible que jugui», ha explicat Aíto.