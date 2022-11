El tancament de l'espai aeri català per culpa del pas d'un coet xinès fora de control ha causat imprevistos en el pla de viatge de l'Athletic Club. Segons ha informat el club basc aquest matí, el vol xàrter que han agafat ha patit un lleuger retard.

No obstant això, l'equip d'Ernesto Valverde ja ha pogut agafar l'avió per posar rumb cap a Girona on aquesta nit s'enfrontarà al conjunt blanc-i-vermell a Montilivi (21:00 hores).