El comiat de Gerard Piqué amb l’afició eclipsarà el partit d’aquesta nit del Barça contra l’Almeria (21:00 hores). L’equip de Xavi Hernández, que no va assegurar la titularitat del central, reben un recent ascendit en plena cursa pel lideratge de la Lliga amb el Reial Madrid en l’últim partit a l’Spotify Camp Nou abans de l’aturada pel Mundial.

El tècnic blaugrana va incloure els centrals Andreas Christensen i Eric García en la convocatòria, després de rebre l’alta mèdica de les seves respectives lesions. Aquestes novetats se sumen al retorn de Robert Lewandowski, que no va jugar a la República Txeca per unes molèsties a l’esquena, i l’entrada del jugador del Barça Atlètic Chadi Riad. Seran baixa els lesionats Jules Koundé, Sergi Roberto, Franck Kessié, Ronald Araujo i Memphis Depay.

Els de Xavi, que són segons a la classificació a tan sols un punt del Madrid, volen que el Camp Nou continuï sent un fortí en la competició domèstica. Fins ara, no han rebut cap gol en els sis partits de Lliga que hi ha jugat: Rayo Vallecano (0-0), Valladolid (4-0), Elx (3-0), Celta (1-0), Vila-real (3-0) i Athletic Club (4-0). A part de vèncer a l’Almeria avui hauran d’imposar-se dimarts vinent a l’Osasuna.

Per la seva part, l’Almería vol fer el que mai ha aconseguit: puntuar, perquè en les set visites al Camp Nou -sis en Lliga i una en Copa- no va ser capaç de fer-li ombra al Barcelona, que sempre va sortir airós. Ara, les sensacions que han anat mostrant lels de Rubi conviden a pensar en un rival competitiu.

L’entrenador de l’Almeria només té el dubte de si Embarba arribarà en condicions, després de retirar-se amb problemes davant el Celta, després de treballar amb intensitat en les sessions desenvolupades fins al dijous. En qualsevol cas, el mig del camp podria tenir més presència que en els últims partits, amb la intenció d’incomodar al conjunt blaugrana, amb jugadors amb la velocitat com a punt d’atenció en una altra setmana de tres partits amb jornada de lliga intersetmanal i Copa del Rei.