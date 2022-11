Acabava Gerard Piqué el vídeo, emotiu, elegant, carregat de barcelonisme, ple de sentiments, des del mig d’un silenciós i desèrtic Camp Nou, l’estadi que l’ha vist jugar des del 2008, el mateix que l’ha xiulat recentment quan el seu rendiment decreixia, castigat per les lesions, transformat per Xavi en una peça residual (el sisè central superat fins i tot en la rotació per Marcos Alonso, un lateral que no és central). Acabava aquesta peça audiovisual amb ell mirant a la llotja, buit en aquesta secreta nit de rodatge, i una frase que serà el seu pròxim full de ruta una vegada abandoni la vestidura de futbolista. «I ja em coneixeu, tard o d’hora tornaré», va explicar Piqué fixant la mirada en aquestes cadires que ara ocupa Joan Laporta, el president que ha vist sortir en tot just any i mig a dos capitans: Messi i Piqué.

Mirava el defensa des de la penombra d’un estadi que es prepara per a viure avui un partit que mai va imaginar. O com la rutinària visita de l’Almeria es transforma en l’escenari del comiat d’un dels millors defenses de la història del Barça. Així ho va voler Piqué després d’anunciar de manera sorprenent que abandona el futbol a mitja temporada, una cosa també poc usual. Però res en ell ha estat tradicional. Va faltar, a més, que Laporta ho critiqués públicament en l’última assemblea de compromissaris perquè no volia renunciar a baixar-se el salari, tal com li demanava la directiva per adequar el fair play salarial de la plantilla. Tenia any i mig més de contracte (juny de 2024) i era la nòmina més alta del vestuari, per la qual cosa podria deixar d’ingressar 30 milions d’euros. Submergit, a més, com estava en un tempestuós any (el seu divorci amb Shakira, lesions que dificultaven el seu rendiment afegits als xiulets del Camp Nou pel seu calamitós partit amb l’Inter que va ser el pròleg de l’eliminació europea del Barça, a més de la tensió no resolta amb Xavi, que el va relegar) van exercir de motius per triar l’inesperat camí de l’adéu als 35 anys.

«Gerard mereix tots els elogis del barcelonisme. Les circumstàncies han fet que ell hagi decidit posar el punt final a la seva carrera. He pensat que era el millor per a la institució. És així de dur però he cregut que era millor que jugués un altre abans que Gerard. Ha sigut una decisió futbolística, res personal. No tinc cap problema amb ell ni cap queixa personal», va dir Xavi. L’entrenador va explicar que Piqué també viatjarà dimarts a Pamplona per enfrontar-se a l’Osasuna.

També va referir-s’hi Pep Guardiola. «Vam passar quatre anys increïbles i per mi va ser un honor personalment ser el seu entrenador», va assegurar el tècniuc del Manchester City.

A part dels dos entrenadors que han marcat en la trajectòria de Piqué, més figures del futbol van tenir unes paraules per al central català. L’exdavanter de l’Athletic Artiz Aduriz va escriure un missatge en català: «Un plaer haver pogut compartir moments amb tu i contra tu, Geri. Ets un gran en tots els sentits! Legend»; Marc Bartra va comentar «una persona molt especial per mi [...] tots sabem que tard o d’hora tornaràs a casa, al club pel qual ho has donat tot i on vam fer realitat somnis plegats»; Sergio Busquets va dir que «Piqué és el millor central que ha tingut el Barça, ha fet possible un canvi a la història del club»; o Jordi Alba: «Mereix marxar per la porta gran»; entre d’altres.